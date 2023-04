Marché de Saint-Symphorien-d’Ozon Place du Docteur Cinelli et Place du marché Saint-Symphorien-d'Ozon Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Symphorien-d'Ozon

Marché de Saint-Symphorien-d’Ozon Place du Docteur Cinelli et Place du marché, 1 janvier 2023, Saint-Symphorien-d'Ozon. Marché connu pour son ambiance typique au cœur du village, idéal pour découvrir les produits locaux de l’alimentaire au textile..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du Docteur Cinelli et Place du marché

Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Market known for its typical atmosphere in the heart of the village, ideal for discovering local products from food to textiles. Mercado conocido por su ambiente típico en el corazón del pueblo, ideal para descubrir los productos locales, desde los alimentos hasta los textiles. Der für seine typische Atmosphäre bekannte Markt im Herzen des Dorfes ist ideal, um lokale Produkte von Lebensmitteln bis hin zu Textilien zu entdecken. Mise à jour le 2017-08-01 par Rhône Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Saint-Symphorien-d'Ozon Autres Lieu Place du Docteur Cinelli et Place du marché Adresse Place du Docteur Cinelli et Place du marché Ville Saint-Symphorien-d'Ozon Departement Rhône Lieu Ville Place du Docteur Cinelli et Place du marché Saint-Symphorien-d'Ozon

Place du Docteur Cinelli et Place du marché Saint-Symphorien-d'Ozon Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien-d'ozon/

Marché de Saint-Symphorien-d’Ozon Place du Docteur Cinelli et Place du marché 2023-01-01 was last modified: by Marché de Saint-Symphorien-d’Ozon Place du Docteur Cinelli et Place du marché Place du Docteur Cinelli et Place du marché 1 janvier 2023 Place du Docteur Cinelli et Place du marché Saint-Symphorien-d'Ozon

Saint-Symphorien-d'Ozon Rhône