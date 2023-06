Festival de peinture et de sculpture Place du Docteur Bouchet Saint-Loup-Lamairé, 1 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Les rendez-vous de Saint-Loup organise son festival de peinture et de sculpture le samedi 1 et le dimanche 2 juillet 2023. Il est ouvert aux peintres et aux sculpteurs. Pendant deux jours les artistes peuvent exposer leurs œuvres, mais également participer aux concours dans les deux disciplines. Pour 2023, les invités d’honneur sont Jean-Marie Zacchi et Laurent Marie. Tout le week end, des animations diverses auront lieu en plus du concours. Informations : Les rendez-vous de Saint-Loup : 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02

Place du Docteur Bouchet

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les rendez-vous de Saint-Loup is organizing its painting and sculpture festival on Saturday July 1 and Sunday July 2, 2023. It is open to painters and sculptors. For two days, artists can exhibit their work, but also take part in competitions in both disciplines. For 2023, the guests of honor are Jean-Marie Zacchi and Laurent Marie. Throughout the weekend, various events will take place in addition to the competition. Informations : Les rendez-vous de Saint-Loup : 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com

Les rendez-vous de Saint-Loup organiza su festival de pintura y escultura el sábado 1 y el domingo 2 de julio de 2023. Está abierto a pintores y escultores. Durante dos días, los artistas podrán exponer sus obras y participar en concursos de ambas disciplinas. Para 2023, los invitados de honor son Jean-Marie Zacchi y Laurent Marie. A lo largo del fin de semana se celebrarán diversos actos paralelos al concurso. Para más información: Les rendez-vous de Saint-Loup: 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com

Les rendez-vous de Saint-Loup veranstaltet am Samstag, den 1. und Sonntag, den 2. Juli 2023 sein Festival für Malerei und Bildhauerei. Es steht sowohl Malern als auch Bildhauern offen. Zwei Tage lang können die Künstler ihre Werke ausstellen, aber auch an Wettbewerben in beiden Disziplinen teilnehmen. Die Ehrengäste für 2023 sind Jean-Marie Zacchi und Laurent Marie. Das ganze Wochenende über finden neben dem Wettbewerb verschiedene Veranstaltungen statt. Informationen: Les rendez-vous de Saint-Loup: 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com

