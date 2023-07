Animations pour les enfants, dans le cadre du festival de peinture et de sculpture Place du Docteur Bouchet Saint-Loup-Lamairé, 1 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Petite Cité de Caractère qu’est la Commune de Saint-Loup Lamairé, les artistes vont colorer et sculpter tout le week-end en proposant leurs plus belles créations. Depuis maintenant 2 ans, les organisateurs ont souhaité mettre l’accent sur l’initiation à la peinture et à la sculpture particulièrement pour les enfants. C ‘est ainsi que notre artiste pastelliste lupéen Sébastien Momot accompagne les enfants dans la découverte des plaisirs de la peinture en développant leur imagination. Cédric Hennion animera une initiation sculpture pour les enfants. Cette année, l’animation est programmée de 15 h à 18 h le samedi 1er juillet et de 10 h à 16 h le dimanche 2 juillet.

Informations : Les rendez-vous de Saint-Loup : 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

Place du Docteur Bouchet

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In the setting of Saint-Loup Lamairé’s « Petite Cité de Caractère », artists will be coloring and sculpting all weekend, showcasing their finest creations. For the past 2 years, the organizers have placed particular emphasis on introducing children to painting and sculpture. Our pastel artist from Lupé, Sébastien Momot, will help children discover the pleasures of painting, while developing their imagination. Cédric Hennion will be running an introductory sculpture course for children. This year, the animation is scheduled from 3 pm to 6 pm on Saturday, July 1, and from 10 am to 4 pm on Sunday, July 2.

Informations : Les rendez-vous de Saint-Loup : 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com

En el marco de la « Petite Cité de Caractère » de Saint-Loup Lamairé, los artistas colorearán y esculpirán durante todo el fin de semana, mostrando sus mejores creaciones. Desde hace dos años, los organizadores se dedican a iniciar a los niños en la pintura y la escultura. Por eso, nuestro artista del pastel de Lupé, Sébastien Momot, ayuda a los niños a descubrir los placeres de la pintura desarrollando su imaginación. Cédric Hennion dirigirá una iniciación a la escultura para niños. Este año, las actividades tendrán lugar de 15.00 a 18.00 horas el sábado 1 de julio y de 10.00 a 16.00 horas el domingo 2 de julio.

Para más información: Les rendez-vous de Saint-Loup: 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com

Im Rahmen der Petite Cité de Caractère, der kleinen Stadt mit Charakter, die die Gemeinde Saint-Loup Lamairé ist, werden die Künstler das ganze Wochenende über Farben und Skulpturen gestalten und ihre schönsten Kreationen präsentieren. Seit zwei Jahren legen die Organisatoren großen Wert auf die Einführung in die Malerei und Bildhauerei, insbesondere für Kinder. So begleitet unser Pastellkünstler Sébastien Momot aus Lupéen die Kinder dabei, die Freuden der Malerei zu entdecken und ihre Vorstellungskraft zu entwickeln. Cédric Hennion wird eine Einführung in die Bildhauerei für Kinder leiten. In diesem Jahr ist die Animation am Samstag, den 1. Juli, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 2. Juli, von 10 bis 16 Uhr geplant.

Informationen: Les rendez-vous de Saint-Loup: 06 74 53 83 30 / sisaintloup@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet