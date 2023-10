Concert Gospel Place du Docteur Beck Gavray-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Gavray-sur-Sienne

Manche Concert Gospel Place du Docteur Beck Gavray-sur-Sienne, 17 décembre 2023, Gavray-sur-Sienne. Gavray-sur-Sienne,Manche Concert Gospel. Rendez-vous à 18h30 à l’église de Gavray-sur-Sienne..

2023-12-17 18:30:00 fin : 2023-12-17 . .

Place du Docteur Beck

Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie



Gospel concert. Meet at 6.30pm at Gavray-sur-Sienne church. Concierto de gospel. Cita a las 18.30 en la iglesia de Gavray-sur-Sienne. Konzert mit Gospelmusik. Treffpunkt um 18:30 Uhr in der Kirche von Gavray-sur-Sienne.

