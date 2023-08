Balade de l’herboriste Place du Dauphiné Génissieux, 11 septembre 2023, Génissieux.

Génissieux,Drôme

Venez découvrir les plantes sauvages locales avec Laurie Rousseau, conseillère herboriste et alimentation vivante.



Prévoir une tenue adéquate pour marcher. Balade maintenue en cas de pluie..

Place du Dauphiné

Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover local wild plants with Laurie Rousseau, herbalist and living foods consultant.



Please bring appropriate footwear. Walk maintained in case of rain.

Venga a descubrir las plantas silvestres locales con Laurie Rousseau, herborista y asesora en alimentación viva.



Por favor, traiga ropa adecuada para caminar. Paseo mantenido en caso de lluvia.

Entdecken Sie mit Laurie Rousseau, Beraterin für Kräuterkunde und lebendige Ernährung, lokale Wildpflanzen.



Bringen Sie angemessene Kleidung zum Laufen mit. Spaziergang wird bei Regen fortgesetzt.

