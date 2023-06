Spectacle littéraire : « Souvenirs d’été avant la rentrée » Place du Cuirassé Courbet (ou médiathèque Jean-François Sarasin si pluie) Hermanville-sur-Mer, 22 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Les Florie’Stoires de l’arrosoir proposent un spectacle sur le thème des vacances et de la rentrée, avec humour et légèreté. Enfants de 0 à 6 ans..

2023-08-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-22 11:30:00. .

Place du Cuirassé Courbet (ou médiathèque Jean-François Sarasin si pluie)

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Les Florie’Stoires de l’arrosoir present a show on the theme of vacations and back-to-school, with humor and light-heartedness. Children aged 0 to 6.

Les Florie’Stoires de l’arrosoir representan un espectáculo sobre el tema de las vacaciones y la vuelta al cole, con humor y ligereza. Niños de 0 a 6 años.

Die Florie’Stoires de l’arrosoir bieten eine Aufführung zum Thema Ferien und Schulanfang, mit Humor und Leichtigkeit. Kinder von 0 bis 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité