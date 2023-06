Jean Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer, 24 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Après « Va savoir ou le chemin te mène » Jc et laurent reviennent cette année nous présenter leur nouvel album » « Miettes d’eternité » teinté de rock et de blues..

2023-08-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-24 . .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



After « Va savoir ou le chemin te mène », Jc and Laurent are back this year with their new album « Miettes d’eternité », tinged with rock and blues.

Tras « Va savoir ou le chemin te mène », Jc y Laurent regresan este año con su nuevo álbum, « Miettes d’eternité », con influencias de rock y blues.

Nach « Va savoir ou le chemin te mène » kommen Jc und Laurent dieses Jahr zurück, um uns ihr neues Album « Miettes d’eternité » vorzustellen, das von Rock und Blues geprägt ist.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité