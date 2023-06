Sensibilisation aux déchets Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer, 1 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Stand d’information pour sensibiliser le public à la gestion des déchets (prévention, réduction et tri). Jeux (roue des déchets, quizz…) et documents de communication à disposition..

2023-08-01 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-01 16:30:00. .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Information stand to raise public awareness of waste management (prevention, reduction and sorting). Games (waste wheel, quiz, etc.) and communication documents available.

Stand informativo para sensibilizar al público sobre la gestión de residuos (prevención, reducción y clasificación). Juegos (rueda de los residuos, concurso, etc.) y documentos de comunicación disponibles.

Informationsstand, um die Öffentlichkeit für das Abfallmanagement zu sensibilisieren (Vermeidung, Reduzierung und Sortierung). Spiele (Abfallrad, Quiz?) und Kommunikationsmaterial stehen zur Verfügung.

