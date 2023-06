Lapin Blanc Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer, 27 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Un power trio rock Caennais à l’énergie animale. Etes-vous prêts à passer de l’autre côté du miroir ? Faites-nous confiance et découvrez ici et peut-être chez vous, notre univers. Des compositions originales façonnées à partir des influences de chacun, entremêlées de quelques reprises. Des textes engagés et réflexifs sur la société et l’être humain, dans toutes ses conditions. Une musique aux influences Punk-Rock-Garage teintées de stoner, à l’énergie explosive et brute..

2023-07-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



A power rock trio from Caen with animal energy. Are you ready to go through the looking glass? Trust us, and discover our universe here, and maybe at home. Original compositions fashioned from the influences of each member, interspersed with a few covers. Engaging, reflective lyrics about society and human beings in all their conditions. A music with Punk-Rock-Garage influences tinged with stoner, with explosive, raw energy.

Un trío de power rock de Caen con energía animal. ¿Estás listo para atravesar el espejo? Confíe en nosotros y descubra nuestro mundo aquí, y puede que también en casa. Composiciones originales creadas a partir de las influencias de cada miembro, intercaladas con algunas versiones. Letras comprometidas y reflexivas sobre la sociedad y el ser humano en todas sus formas. Una música con influencias Punk-Rock-Garage teñida de stoner, con energía explosiva y cruda.

Ein Rock-Power-Trio aus Caen mit animalischer Energie. Sind Sie bereit, auf die andere Seite des Spiegels zu wechseln? Dann vertrauen Sie uns und entdecken Sie hier und vielleicht auch bei Ihnen zu Hause unser Universum. Originalkompositionen, die sich aus den Einflüssen jedes Einzelnen zusammensetzen, durchmischt mit einigen Coverversionen. Engagierte und reflektierende Texte über die Gesellschaft und den Menschen in all seinen Lebenslagen. Eine Musik mit Punk-Rock-Garage-Einflüssen und Stoner-Tönen, mit explosiver und roher Energie.

