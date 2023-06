Animation Plage vivante…sans déchets Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer, 27 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Sous nos pieds et nos serviettes, la plage est un écosystème étonnant… A partir de 6 ans..

2023-07-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-27 12:00:00. .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Beneath our feet and towels, the beach is an amazing ecosystem? Ages 6 and up.

Bajo nuestros pies y toallas, la playa es un ecosistema asombroso.. Para niños a partir de 6 años.

Unter unseren Füßen und Handtüchern ist der Strand ein erstaunliches Ökosystem? Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité