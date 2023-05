Découverte des mammifères marins Place du Cuirassé Courbet, 25 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Toutes les informations sur les mammifères marins notamment les phoques du calvados avec le Groupe Mammalogique Normand.

Venez en apprendre plus sur notre association et nos actions de protection des mammifères sauvages de Normandie.

Des activités pour les enfants sont proposées sur le stand..

2023-07-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-25 16:30:00. .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



All the information you need about marine mammals, especially seals in Calvados, with the Groupe Mammalogique Normand.

Come and learn more about our association and our actions to protect wild mammals in Normandy.

Activities for children are available at the stand.

Toda la información sobre los mamíferos marinos, en particular las focas de Calvados, con el Groupe Mammalogique Normand.

Venga a descubrir nuestra asociación y nuestro trabajo de protección de los mamíferos salvajes en Normandía.

También habrá actividades para niños en el stand.

Alle Informationen über Meeressäugetiere insbesondere Robben im Calvados mit der Groupe Mammalogique Normand.

Erfahren Sie mehr über unsere Organisation und unsere Aktionen zum Schutz der wilden Säugetiere in der Normandie.

Am Stand werden Aktivitäten für Kinder angeboten.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité