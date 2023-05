Gym tonic Place du Cuirassé Courbet, 11 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Pensez à prévoir bouteille d’eau, baskets et serviette. Pour adultes..

2023-07-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-11 19:00:00. .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Remember to bring a bottle of water, sneakers and towel. For adults.

Acuérdate de llevar una botella de agua, zapatillas de deporte y una toalla. Para los adultos.

Denken Sie an eine Wasserflasche, Turnschuhe und ein Handtuch. Für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité