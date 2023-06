Visite commentée, « Les villas d’Hermanville et Lion Sur Mer » place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer, 7 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Selon la marée prenez du recul ou approchez-vous pour découvrir le décor de la digue entre Lion-sur-mer et Hermanville-sur-mer.

Prenez le temps d’admirer les belles villas et leurs détails architecturaux pour un voyage à l’époque de la mode des bains de mer..

2023-07-07 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-07 12:00:00. .

place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Depending on the tide, step back or step closer to discover the scenery along the dike between Lion-sur-mer and Hermanville-sur-mer.

Take time to admire the beautiful villas and their architectural details, for a trip back to the days when sea bathing was all the rage.

Dependiendo de la marea, dé un paso atrás o acérquese para descubrir el paisaje a lo largo del dique entre Lion-sur-mer y Hermanville-sur-mer.

Tómese su tiempo para admirar las hermosas villas y sus detalles arquitectónicos, y retroceda a los tiempos en que los baños de mar estaban de moda.

Je nach Gezeitenlage treten Sie einen Schritt zurück oder gehen näher heran, um die Kulisse des Deichs zwischen Lion-sur-mer und Hermanville-sur-mer zu entdecken.

Nehmen Sie sich die Zeit, die schönen Villen und ihre architektonischen Details zu bewundern, und begeben Sie sich auf eine Reise in die Zeit, in der das Baden am Meer Mode war.

