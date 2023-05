Cross training Place du Cuirassé Courbet, 2 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Venez participer à une séance de séance cardio musculation sur la plage en plein-air animée par un coach.

Pensez à prévoir un tapis, une grande serviette, des baskets et une bouteille d’eau pour vous hydrater..

2023-07-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 12:00:00. .

Place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Come and take part in an open-air cardio session on the beach, led by a trainer.

Remember to bring a mat, a large towel, sneakers and a bottle of water to keep hydrated.

Ven a participar en una sesión de cardio al aire libre en la playa dirigida por un entrenador.

No olvides traer una esterilla, una toalla grande, zapatillas y una botella de agua para hidratarte.

Nehmen Sie an einem Kardio- und Muskeltraining am Strand unter freiem Himmel teil, das von einem Trainer geleitet wird.

Denken Sie an eine Matte, ein großes Handtuch, Turnschuhe und eine Flasche Wasser, um sich mit Flüssigkeit zu versorgen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité