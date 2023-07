Sea, Style and Sun Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer, 19 août 2023, Hermanville-sur-Mer.

Sea, Style and Sun Samedi 19 août, 09h00 Place du Cuirassé Courbet Entrée libre

Nouvelle édition du festival Sea Style and Sun à Hermanville sur Mer

Le Festival Sea Style and Sun est un évènement annuel de breakdance qui a pour but de réunir des danseurs régionnaux de France et de la Belgique, de l’Algérie, de la Tunisie, de Suisse, etc.

Cet évènement aura lieu le 19 août 2023 à Hermanville-sur-Mer.

Le format de l’évenement est basé sur des battles en 2 catégories adultes et kids en 1 contre 1.

Amateurs ou professionnels, le but principal est de créer une atmosphère qui favorise le dialogue interculturel, la compréhension et le respect mutuel, et qui contribue au développement social de la société.

Ce projet est établi en collaboration avec différents organismes des pays participants comprenant des associations artistiques et culturelles.

Cette action s’adresse à un public enfant, adolescent, adulte pratiquant ou non la danse, de niveau amateur ou professionnel.

Place du Cuirassé Courbet Place du Cuirassé Courbet, 14880 Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

Sport Breakdance

Sea, Style & Sun