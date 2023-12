ABLAYE CISSOKO & CYRILLE BROTTO Place du Coustou Pennautier, 4 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto, kora & accordéon… ou la rencontre inédite entre deux instruments et entre deux artistes singuliers aux univers sans cesse renouvelés !

Une valse entre deux savoirs, une conversation entre deux instruments savants, comme si « Amélie Poulain » nous envoyait une carte postale du Sénégal… Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés, et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond.

A propos d’Ablaye : 20 ans de carrière, 500 000 streams mensuels, des tournées internationales chaque année… Ablaye Cissoko nous surprend encore en s’associant cette fois avec le maestro français de l’accordéoniste diatonique Cyrille Brotto.

« La musique pour vider l’esprit et inspirer les sens… »..

2024-04-05 20:30:00 fin : 2024-04-05 . EUR.

Place du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Ablaye Cissoko and Cyrille Brotto, kora & accordion? a unique encounter between two instruments and two singular artists with constantly renewed universes!

A waltz between two kinds of knowledge, a conversation between two learned instruments, as if « Amélie Poulain » were sending us a postcard from Senegal? Ablaye Cissoko and Cyrille Brotto take us on a spiritual and intimate journey, a human adventure that explores the spleen of the uprooted, and explains why the world doesn’t go round.

About Ablaye: A 20-year career, 500,000 monthly streams, international tours every year? Ablaye Cissoko takes us by surprise again, this time teaming up with French diatonic accordion maestro Cyrille Brotto.

« Music to clear the mind and inspire the senses ».

Ablaye Cissoko y Cyrille Brotto, kora y acordeón… ¡un encuentro único entre dos instrumentos y dos artistas singulares con universos en constante renovación!

Un vals entre dos áreas de conocimiento, una conversación entre dos instrumentos eruditos, como si « Amélie Poulain » nos enviara una postal desde Senegal? Ablaye Cissoko y Cyrille Brotto nos embarcan en un viaje espiritual e íntimo, una aventura humana que explora el spleen de los desarraigados y explica por qué el mundo no gira.

Sobre Ablaye: 20 años en el negocio de la música, 500.000 streams mensuales, giras internacionales cada año? Ablaye Cissoko vuelve a sorprendernos, esta vez asociándose con el maestro francés del acordeón diatónico Cyrille Brotto.

« Música para despejar la mente e inspirar los sentidos ».

Ablaye Cissoko und Cyrille Brotto, Kora & Akkordeon? oder die ungewöhnliche Begegnung zwischen zwei Instrumenten und zwei einzigartigen Künstlern, deren Welten sich ständig erneuern!

Ein Walzer zwischen zwei Kenntnissen, ein Gespräch zwischen zwei gelehrten Instrumenten, als ob « Amélie Poulain » uns eine Postkarte aus dem Senegal schicken würde? Ablaye Cissoko und Cyrille Brotto nehmen uns mit auf eine spirituelle und intime Reise, ein menschliches Abenteuer, das den Spleen der Entwurzelten erforscht und erklärt, warum die Welt nicht rund läuft.

Über Ablaye: 20 Jahre Karriere, 500.000 monatliche Streams, jedes Jahr internationale Tourneen? Ablaye Cissoko überrascht uns erneut, indem er sich diesmal mit dem französischen Meister des diatonischen Akkordeons, Cyrille Brotto, zusammenschließt.

« Musik, die den Geist leert und die Sinne inspiriert… ».

