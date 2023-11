DUOUD Place du Coustou Pennautier, 9 février 2024, Pennautier.

Pennautier,Aude

Les « Led Zepellin du oud » sont de retour! Après plusieurs tournées internationales, Mehdi Haddab et Smadj reviennent mélanger le oud avec des sons électroniques. Ces deux virtuoses à la créativité sans frontières ne s’interdisent rien : break beats, techno, jazz, grooves, guitare rock,… une exploration sonore permanente entre tradition et futurisme..

2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 . EUR.

Place du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



The « Led Zepellin of the oud » are back! After several international tours, Mehdi Haddab and Smadj are back to blend the oud with electronic sounds. These two virtuosos, whose creativity knows no bounds, leave no stone unturned: break beats, techno, jazz, grooves, guitar rock… an ongoing sonic exploration between tradition and futurism.

Vuelven los « Led Zepellin del laúd » Tras varias giras internacionales, Mehdi Haddab y Smadj vuelven a fusionar el laúd con sonidos electrónicos. Estos dos virtuosos de una creatividad sin límites no dejan nada al azar: break beats, techno, jazz, grooves, rock de guitarra… una exploración sonora permanente entre tradición y futurismo.

Die « Led Zepellin des Oud » sind wieder da! Nach mehreren internationalen Tourneen kommen Mehdi Haddab und Smadj zurück, um die Oud mit elektronischen Klängen zu mischen. Diese beiden Virtuosen mit ihrer grenzenlosen Kreativität lassen sich nichts verbieten: Breakbeats, Techno, Jazz, Grooves, Gitarrenrock,… eine permanente Klangforschung zwischen Tradition und Futurismus.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11