Nord Concertation Euralille à la Deûle – Permanence Place du Concert Lille, 3 décembre 2023, Lille. Concertation Euralille à la Deûle – Permanence Dimanche 3 décembre, 11h00 Place du Concert Rdv demain ce dimanche 3 décembre de 11h à 13h au marché du Vieux Lille. ☕ Venez échanger avec nous autour d’un café et donnez votre avis ! Des exemplaires du journal de la concertation seront disponibles ainsi qu’un flyer avec toutes les dates des ateliers. Place du Concert place du concert lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Autres
Lieu
Place du Concert
Adresse
place du concert lille
Ville
Lille
Departement
Nord

