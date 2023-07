Fête de Vers Place du Communal Saint Géry-Vers, 22 juillet 2023, Saint Géry-Vers.

Saint Géry-Vers,Lot

Le village de Vers vous attend pour sa fête.

2023-07-22 fin : 2023-07-23 . 18 EUR.

Place du Communal

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie



The village of Vers awaits you for its festival

El pueblo de Vers le espera para su fiesta

Das Dorf Vers erwartet Sie zu seinem Fest

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie