Marché du Centre Place du Commerce, 1 janvier 2023, Saint-Alban-Leysse.

Marché avec miels, pains, tartes, viennoiseries et pains d’épices variés du Gaec « Au four et au moulin », fruits de Earl Combaz, viandes et salaisons de la Boucherie du Granier, fromages de La Laiterie des Marches et poissons de la Pêcherie Parpillon..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du Commerce

Saint-Alban-Leysse 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Market with honeys, breads, pies, pastries and various gingerbreads from the Gaec « Au four et au moulin », fruit from Earl Combaz, meat and cured meats from the Boucherie du Granier, cheeses from La La Laiterie des Marches and fish from the Pêcherie Parpillon.

Mercado con mieles, panes, tartas, pasteles y diversos panes de jengibre de la Gaec « Au four et au moulin », frutas del Conde Combaz, carnes y embutidos de la Boucherie du Granier, quesos de la Laiterie des Marches y pescado de la Pêcherie Parpillon.

Markt mit Honig, verschiedenen Brotsorten, Kuchen, Gebäck und Lebkuchen von Gaec « Au four et au moulin », Obst von Earl Combaz, Fleisch und Gepökeltes von der Boucherie du Granier, Käse von La Laiterie des Marches und Fisch von der Pêcherie Parpillon.

Mise à jour le 2022-12-27 par Grand Chambéry Alpes Tourisme