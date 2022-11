Animation Téléthon Place du commerce et salle festive Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Vienne

Animation Téléthon Place du commerce et salle festive, 3 décembre 2022, Bonneuil-Matours. Animation Téléthon 3 et 4 décembre Place du commerce et salle festive Stand sur le marché samedi et au marché de noël dimanche Place du commerce et salle festive Place du commerce 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Stand composé de produits faits mains: décorations de noël – accessoires de mode – doudous -compositions de plantes – gâteaux et confiserie sans oublier une bourriche de produits locaux et d’invitation à des activités locales: sportives, d’attractions, culturelles et bien-être. Sans oublier un sapin multicolore original .

De quoi contenter et ravir les petits comme les grands!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T08:30:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

