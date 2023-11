Le Marché de Noël de Nantes Place du Commerce et Place Royale Nantes, 26 novembre 2023, Nantes.

2023-11-26

Horaire : 11:00 20:00

Gratuit : non

Pour sa 26e édition, le plus grand marché de Noël de l’Ouest de la France avec près de 140 exposants est impatient de retrouver son public.Plongez dans la magie de Noël pour partager un moment convivial et chaleureux avec une offre de produits diversifiées et qualitative, un programme d’animations et un marché solidaire avec possibilité de faire un don de 1€ à des associations caritatives. Marché de Noël ouvert du 23 novembre au 30 décembre 2023 – Place du Commerce et place Royale + Animations : Spectacle d’inauguration avec des personnages lumineux :Vendredi 24 novembre 2023 à partir de 17h30 en déambulation place Royale et place du Commerce Père Noël :Du 25 novembre au 23 décembre 2023, tous les mercredis et week-ends de 14h30 à 18h30Maison illuminée, place Royale Ateliers maquillage :Du 29 novembre au 20 décembre 2023, tous les mercredis de 14h à 18hDu 26 au 29 décembre 2023, tous les jours de 14h à 18hAteliers des lutins, place Royale Ateliers créatifs :Du 25 novembre au 16 décembre 2023, tous les samedis de 14h à 18hAteliers des lutins, place Royale Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Place du Commerce et Place Royale Centre-ville Nantes 44000