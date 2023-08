Têtes de pierre Place du Colonel Raynal Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Têtes de pierre Place du Colonel Raynal Bordeaux, 27 septembre 2023, Bordeaux. Têtes de pierre 27 septembre et 25 octobre Place du Colonel Raynal 3€ (Gratuit Carte Jeune) Têtes de pierre Inspirée par l’œuvre sculptée de Denis Monfleur, artiste invité par le Musée des Beaux-Arts, cette balade au cœur de la ville de pierre vous amène à la rencontre de son patrimoine bâti. Discrète ou monumentale, en façade ou au centre d’une place, la sculpture peuple depuis des siècles la ville. Rares sont les centimètres carrés n’étant pas passés sous les ciseaux d’artisans de talent ou de célèbres artistes.

27 septembre & 25 octobre à 14h30. Rdv place du Colonel Raynal (Tram A station Mériadeck). 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux

Visite réalisée en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux dans le cadre de l’exposition Denis Monfleur. Peuples de pierre (2 juin 2023 – 7 janvier 2024). Place du Colonel Raynal Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/denis-monfleur-peuples-de-pierre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T14:30:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

2023-09-27T14:30:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

