SPECTACLE DE CIRQUE – CLOWN PATATE ET SES AMIS place du Colonel Denis Ban-de-Laveline, 20 janvier 2024, Ban-de-Laveline.

Ban-de-Laveline Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 16:00:00

Un spectacle de clown interactif proposé par All united for life. Du début à la fin, parents et enfants sont sollicités pour voyager avec Clown Patate. Gags, agilité, jonglage, équilibre et magie sont au rendez-vous. À partir de 2 ans. Accueil dès 13 h 15.

Vous pouvez acheter vos billets directement chez Mercier-David à Sainte-Marguerite. Recettes reversées aux associations d’enfants pour le cancer pédiatrique..

5 EUR.

place du Colonel Denis salle des fêtes

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



