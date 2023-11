THÉÂTRE D’IMPROVISATION – LES POURQUOI DU COMMENT DES ANODINS Place du Colonel Denis Ban-de-Laveline, 4 novembre 2023, Ban-de-Laveline.

Ban-de-Laveline,Vosges

Les Anodins se cassent la tête. Car ils sont prêts à tout pour répondre aux « Pourquoi » des spectateurs. Improvisation théâtrale.. Tout public

Samedi 2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. 0 EUR.

Place du Colonel Denis salle des Fêtes

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est



The Anodins break their heads. Because they’ll do anything to answer the audience’s « why » questions. Theatrical improvisation.

Los anodinos se rompen la cabeza. Harán lo que sea para responder a las preguntas del público. Improvisación teatral.

Die Anodins zerbrechen sich den Kopf. Denn sie sind zu allem bereit, um die « Warums » der Zuschauer zu beantworten. Improvisationstheater.

