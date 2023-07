Musée-Atelier du Feutre Place Du Colombier Mouzon, 12 juillet 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Unique en France, le Musée du Feutre de laine vous invite à découvrir de manière originale le plus vieux textile du monde. Pour obtenir du feutre, trois ingrédients suffisent : de l’eau, de la chaleur et du mouvement ! Les collections turques du musée témoignent de cette fabrication artisanale et des usages multiples du feutre dans la vie quotidienne des berges anatoliens. Votre visite au musée est également l’occasion de découvrir le passé industriel de Mouzon, dernière ville à abriter une usine de feutre en France. Vous pourrez observer les machines de l’usine en pleine action, grâce à la chaine de feutrage à échelle réduite du musée que les guides actionneront pour vous. Apprenez à feutrer au musée ! Le musée propose des ateliers de feutrage, pour adulte et enfant. A partir de laines de différentes couleurs, créez votre pièce unique et repartez avec à l’issue de votre visite. Une activité inédite pour apprendre en s’amusant !.

Place Du Colombier

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



Unique in France, the Wool Felt Museum invites you to discover in an original way the oldest textile in the world. To obtain felt, three ingredients are enough: water, warmth and movement! The museum’s Turkish collections bear witness to this artisanal manufacture and the multiple uses of felt in the daily life of the Anatolian banks. Your visit to the museum is also an opportunity to discover the industrial past of Mouzon, the last town to house a felt factory in France. You will be able to observe the factory’s machines in full action, thanks to the museum’s small-scale felting line that the guides will operate for you. Learn how to felt at the museum! The museum offers felting workshops for adults and children. From wools of different colours, create your own unique piece and leave with it at the end of your visit. A new activity to learn while having fun!

Único en Francia, el Museo del Fieltro de Lana le invita a descubrir el tejido más antiguo del mundo de forma original. Para obtener el fieltro, bastan tres ingredientes: ¡agua, calor y movimiento! Las colecciones turcas del museo dan testimonio de esta artesanía y de los múltiples usos del fieltro en la vida cotidiana de las orillas de Anatolia. Su visita al museo es también una oportunidad para descubrir el pasado industrial de Mouzon, la última ciudad que albergó una fábrica de fieltro en Francia. Podrá observar las máquinas de la fábrica en acción, gracias a la línea de fieltro a escala reducida del museo que los guías harán funcionar para usted. ¡Aprende a sentir en el museo! El museo ofrece talleres de fieltro para adultos y niños. Utilizando lanas de diferentes colores, crea tu propia pieza única y sal con ella al final de tu visita. ¡Una actividad única para aprender mientras te diviertes!

Das in Frankreich einzigartige Wollfilzmuseum lädt Sie ein, das älteste Textil der Welt auf originelle Weise zu entdecken. Um Filz herzustellen, braucht man nur drei Zutaten: Wasser, Wärme und Bewegung! Die türkischen Sammlungen des Museums zeugen von dieser handwerklichen Herstellung und der vielfältigen Verwendung von Filz im täglichen Leben der anatolischen Uferbewohner. Ihr Besuch im Museum bietet Ihnen auch die Gelegenheit, die industrielle Vergangenheit von Mouzon zu entdecken, der letzten Stadt, die in Frankreich eine Filzfabrik beherbergte. An der verkleinerten Filzstraße des Museums, die die Museumsführer für Sie bedienen, können Sie die Maschinen der Fabrik in voller Aktion beobachten. Lernen Sie im Museum zu filzen! Das Museum bietet Filzworkshops für Erwachsene und Kinder an. Stellen Sie aus verschiedenfarbiger Wolle ein Unikat her und nehmen Sie es am Ende Ihres Besuchs mit nach Hause. Eine ganz neue Aktivität, bei der Sie spielerisch lernen können!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme