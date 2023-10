Atelier créatif pour les enfants Place du Collège Saint-Jean-de-Luz, 30 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Des petites créations à personnaliser durant ces ateliers, lanterne, décorations de table du Nouvel An, couronne décorative, suspension « étoile du nouvel an », figurine en tissage de papier et l’ami des enfants : l’ourson messager..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 18:00:00. EUR.

Place du Collège

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Small creations to personalize during these workshops: lantern, New Year’s table decorations, decorative wreath, « New Year’s star » hanging, paper-weaving figurine and the children’s friend: the messenger bear.

En estos talleres podrás hacer tus propias pequeñas creaciones, como farolillos, adornos para la mesa de Año Nuevo, coronas decorativas, colgaduras de estrellas de Año Nuevo, figuritas de papel para tejer y el amigo de los niños: el oso mensajero.

Kleine Kreationen, die während dieser Workshops personalisiert werden können, Laterne, Tischdekoration für das neue Jahr, dekorativer Kranz, Hängeleuchte « Neujahrsstern », Figur aus Papierweberei und der Freund der Kinder: der Teddybär als Bote.

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements