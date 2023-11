Chants de Noël par la Chorale Arpège Place du Collège Saint-Jean-de-Luz, 22 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Venez profiter des chants de Noël par la Chorale Arpège, place du collège !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 17:00:00. EUR.

Place du Collège

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Christmas carols sung by the Arpège Choir, in Place du Collège!

Venga a disfrutar de los villancicos cantados por el coro Arpège en la plaza del Collège

Genießen Sie die Weihnachtslieder des Chorale Arpège auf dem Place du Collège!

