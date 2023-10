La tournée du Père-Noël : Ccial Andenia / Ichaca (fronton) / Allée des Tourterelles Place du Collège Saint-Jean-de-Luz, 16 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Vous rêvez de rencontrer le Père Noël ?

Accompagné de ses petits lutins magiques, ils viennent à votre rencontre dans vos quartiers, sur son traineau lumineux, sonore et enchanté.

Rendez-vous à 18h00 à la Place du collège, quelques photos avec le Père Noël et départ à 18h15.

Descente la rue Gambetta jusqu’à Tourasse.

Passage Allée des Fleurs, Allée Ramuntcho , rue de Olazabal, Avenue de Habas

– 18h30 : Arrêt n°1 centre commercial Andenia

– 18h45 : Arrêt n°2 au Fronton de Ichaca

– 19h15 : Arrêt n°3 à l’entrée de l’Allée des Tourterelles

– 19h30 : Arrêt n°4 chemin de Baillenia au niveau de la résidence Les Hauts de Baillenia.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

Place du Collège

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you dream of meeting Santa Claus?

Accompanied by his magical little elves, they’ll come to meet you in your neighborhoods, on his luminous, sonorous and enchanted sleigh.

Meet at 6:00 p.m. at Place du Collège, take a few photos with Santa and leave at 6:15 p.m.

Ride down rue Gambetta to Tourasse.

Passage Allée des Fleurs, Allée Ramuntcho , rue de Olazabal, Avenue de Habas

– 6:30pm: Stop no. 1 at Andenia shopping center

– 18h45 : Stop n°2 at Fronton de Ichaca

– 7:15pm : Stop n°3 at the entrance to Allée des Tourterelles

– 7:30pm : Stop n°4 chemin de Baillenia at residence Les Hauts de Baillenia

¿Sueñas con conocer a Papá Noel?

Acompañado de sus duendecillos mágicos, saldrá a tu encuentro en tu barrio, en su trineo luminoso, sonoro y encantado.

Quedamos a las 18.00 h en la Place du Collège, nos hacemos unas fotos con Papá Noel y salimos a las 18.15 h.

Bajaremos por la calle Gambetta hasta Tourasse.

Pasaje Allée des Fleurs, Allée Ramuntcho , rue de Olazabal, Avenue de Habas

– 18.30 h: Parada n° 1 en el centro comercial Andenia

– 18.45 h: Parada nº 2 en el frontón de Ichaca

– 19.15 h: Parada n°3 en la entrada de la Allée des Tourterelles

– 19.30 h: Parada n°4 chemin de Baillenia en la residencia Les Hauts de Baillenia

Träumen Sie davon, den Weihnachtsmann zu treffen?

Zusammen mit seinen kleinen Zauberwichteln kommt er auf seinem leuchtenden, klingenden und zauberhaften Schlitten zu Ihnen in Ihre Viertel.

Treffpunkt um 18:00 Uhr am Place du collège, einige Fotos mit dem Weihnachtsmann und Abfahrt um 18:15 Uhr.

Gehen Sie die Rue Gambetta hinunter bis nach Tourasse.

Vorbei an Allée des Fleurs, Allée Ramuntcho, Rue de Olazabal, Avenue de Habas

– 18.30 Uhr: Haltestelle Nr. 1 Einkaufszentrum Andenia

– 18.45 Uhr: Haltestelle Nr. 2 am Fronton de Ichaca

– 19.15 Uhr: Haltestelle Nr. 3 am Eingang der Allée des Turteltauben

– 19.30 Uhr: Haltestelle Nr. 4 Chemin de Baillenia auf Höhe der Residenz Les Hauts de Baillenia

Mise à jour le 2023-10-25 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements