Prend une photo souvenir avec le Père Noël ! Place du Collège Saint-Jean-de-Luz, 10 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Vous rêvez de rencontrer le Père Noël ?

Cette année vous allez pouvoir partager un moment féérique avec lui et même prendre une photo pour en garder un joli souvenir !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place du Collège

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you dream of meeting Santa Claus?

This year, you’ll be able to share a magical moment with him, and even take a photo for a nice souvenir!

¿Sueña con conocer a Papá Noel?

Este año podrás compartir un momento mágico con él, ¡e incluso hacerte una foto para guardar un bonito recuerdo!

Träumen Sie davon, den Weihnachtsmann zu treffen?

Dieses Jahr können Sie einen märchenhaften Moment mit ihm teilen und sogar ein Foto machen, um eine schöne Erinnerung zu behalten!

Mise à jour le 2023-10-26 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements