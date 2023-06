Kermesse Donibane Place du collège Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Kermesse Donibane Place du collège Saint-Jean-de-Luz, 20 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Vente bibelots, livres, pâtisseries. Restauration : tapas, buvette. Animation musicale, tombala.

Sale of curios, books, pastries. Catering: tapas, refreshments. Musical entertainment, tombala

Venta de baratijas, libros y pasteles. Catering: tapas, refrescos. Animación musical, tombala

Verkauf von Nippes, Büchern und Gebäck. Verpflegung: Tapas, Getränkestand. Musikalische Unterhaltung, Tombala

