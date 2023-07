Concert : Les voizins de palier Place du Coderc Périgueux, 26 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Concert : Les voizins de palier

Trois copains périgourdins et des reprises de grands standards.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Place du Coderc

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Three friends from the Périgord region perform covers of great standards

Concierto: Les voizins de palier

Tres amigos del Périgord y versiones de grandes clásicos

Konzert: Les voizins de palier

Drei Freunde aus dem Perigord und Coverversionen von großen Standards

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Communal de Périgueux