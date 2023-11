Marché de Noël de Mézin Place du Club Mézin, 3 décembre 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Mézin avec son marché de Noël !

Des artisans locaux seront présents avec restauration sur place par la société de chasse : menu daube de Noël

Animations pour les enfants toute la journée :

– 10h à 12h : atelier lettre au Père Noël

-14h à 17h : présence du Père Noël et maquillages enfants

– 16h : contes d’hiver et de Noël

– 17h : goûter offert par la municipalité..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Place du Club

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Mézin with its Christmas market!

Local artisans will be on hand, with on-site catering provided by the hunting association: Christmas stew menu

Activities for children all day long:

– 10am to 12pm: Letter to Santa workshop

-2pm to 5pm: Santa’s presence and children’s face painting

– 4pm: winter and Christmas tales

– 5pm: snack offered by the municipality.

Venga a vivir la magia de la Navidad en Mézin con su mercado navideño

Los artesanos locales estarán presentes, y la asociación de cazadores se encargará de la restauración in situ, con un menú a base de estofado navideño

Actividades para niños durante todo el día:

– de 10.00 a 12.00 h: Taller de cartas a Papá Noel

-de 14:00 a 17:00: Papá Noel y pintacaras para niños

– 16.00 h: Cuentos de invierno y Navidad

– 17.00 h: merienda ofrecida por el ayuntamiento.

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Mézin mit seinem Weihnachtsmarkt!

Lokale Handwerker werden anwesend sein mit Verpflegung vor Ort durch die Jagdgesellschaft: Menü mit Weihnachtsdaube

Den ganzen Tag über Animationen für Kinder :

– 10h bis 12h: Workshop « Brief an den Weihnachtsmann »

-14h bis 17h: Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Kinderschminken

– 16 Uhr: Winter- und Weihnachtsmärchen

– 17 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Imbiss.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de l’Albret