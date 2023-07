Marchés gourmands et nocturnes de Mézin Place du Club Mézin, 3 juillet 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Venez au marché gourmand de Mézin déguster des produits du terroir dans une ambiance conviviale et chaleureuse..

2023-07-03 fin : 2023-09-04 . .

Place du Club

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to the gourmet market of Mézin to taste local products in a friendly and warm atmosphere.

Venga a disfrutar de los productos locales en un ambiente cálido y acogedor en el mercado gourmet de Mézin.

Kommen Sie zum Gourmetmarkt in Mézin und probieren Sie in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre Produkte aus der Region.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT de l’Albret