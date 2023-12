Fête de la Saint Vincent Place du Cloitre, 11 place du Cloitre Chécy, 27 janvier 2024 16:00, Chécy.

Centre-bourg dès 17h

17h – Cour du musée de la Tonnellerie

• Sortie du sapin et du char décorés

• Défilé costumé en musique au centre-bourg

18h – Devant le musée de la Tonnellerie

• Montée du sapin avec les trompettes de Hérault

• Allocutions du maire et des présidents des associations organisatrices

18h – Place du Cloître

• Animations avec les enfants des écoles, CA Danse, la chorale de Chécy les Amis de la VignE, Blue Fire Music Ensemble et Lionel Thomas, chanteur guitariste

18h45 – Place du Cloître

• Distribution de boudin offert par l’association Chécy les Amis du Patrimoine

• Distribution de vin chaud* offert par l’association Chécy les Amis de la VignE (* à consommer avec modération)

Manifestation gratuite organisée par les associations : Chécy les amis du patrimoine et Chécy les Amis de la VignE en partenariat avec les Ateliers de Jehanne, l’école Jean Beaudoin, CA Danse et le soutien de la Ville de Chécy. Animation musicale par Blue Fire Music Ensemble et Lionel Thomas

Place du Cloitre, 11 place du Cloitre Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

