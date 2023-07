Cet évènement est passé Visite commentée du village de Nant et du hameau de Cantobre Place du Claux Nant Catégories d’Évènement: Aveyron

Nant Visite commentée du village de Nant et du hameau de Cantobre Place du Claux Nant, 12 juillet 2023, Nant. Nant,Aveyron Partez à la découverte de deux villages typiques des Gorges de la Dourbie accompagné par Alain, habitant..

fin : . 4 EUR.

Place du Claux

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Discover two typical villages in the Gorges de la Dourbie with local resident Alain. Descubra dos pueblos típicos de las Gargantas de la Dourbie con Alain, residente local. Entdecken Sie zwei typische Dörfer in der Dourbieschlucht in Begleitung des Einwohners Alain. Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Nant Autres Lieu Place du Claux Adresse Place du Claux Ville Nant Departement Aveyron Lieu Ville Place du Claux Nant

Place du Claux Nant Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nant/