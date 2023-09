Cet évènement est passé Place Basque Place du cheval rouge Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Place Basque Place du cheval rouge Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Place Basque 20 – 23 septembre Place du cheval rouge

14h – 19h : Atelier maquillage des petits moussaillons Du jeudi 21 au samedi 23 septembre

15h – 18h : Jeux basques animés par l’association Gaïa Elkartea : Lever de paille

Course d’épis de maïsToka

Jeter de bérets

Tir à la corde Samedi 23 septembre

11h – 14h : Brunch avec animations DJ Jeff De Clair et Mammut VIP

14h : Départ de la Xapet Banda (musique) pour une déambulation

15h – 19h : Orléans Street Show spécial Festival de Loire par Le Saloon et Parade Prod Place du cheval rouge Place du cheval rouge, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:00:00+02:00

2023-09-23T11:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

Place du cheval rouge
Adresse Place du cheval rouge, Orléans
Ville Orléans
Loiret

