Concert Place du Chatiague Tence, 22 juillet 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Soirée guinguette à Tence ! Avec la Guinguette à Eugène et le groupe d’en haut..

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Place du Chatiague

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guinguette evening in Tence! With the Guinguette à Eugène and the groupe d’en haut.

Velada Guinguette en Tence Con la Guinguette à Eugène y el groupe d’en haut.

Guinguette-Abend in Tence! Mit der Guinguette à Eugène und der Gruppe d’en haut.

