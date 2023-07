Théâtre jeune public Place du Chatiague Tence, 15 juillet 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Tournée à vélo par la compagnie La sauvage ! Nous avons la chance d’avoir une représentation àT Tence et un atelier d’initiation théâtrale jeune public.

Atelier à 1430 et représentation à 18h..

2023-07-15 18:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Place du Chatiague

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cycling tour by La sauvage company! We’re lucky enough to have a performance in T Tence and an introductory theater workshop for young audiences.

Workshop at 1430 and performance at 18h.

¡Vuelta ciclista de La sauvage! Tenemos la suerte de contar con una representación en T Tence y un taller de iniciación al teatro para público joven.

Taller a las 14.30 h y representación a las 18 h.

Fahrradtournee der Theatergruppe La sauvage! Wir haben das Glück, eine Aufführung inT Tence und einen Workshop zur Einführung in das Theater für junges Publikum zu haben.

Workshop um 14:30 Uhr und Vorstellung um 18:00 Uhr.

