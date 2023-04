Visite express : Le centre ancien et les façades à pans de bois Place du Châtelet Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite express : Le centre ancien et les façades à pans de bois Place du Châtelet, 8 juin 2023, Orléans. Visite express : Le centre ancien et les façades à pans de bois Jeudi 8 juin, 12h30 Place du Châtelet Durée de la visite : 1h. Tarif : 4€. Visite limitée à 19 personnes. Place du Châtelet Place du Châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/visite-express-le-centre-ancien-et-les-facades-a-pans-de-bois.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

