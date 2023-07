Prélude à la Fête de la Moisson – Evénement Place du Châtel Provins, 26 août 2023, Provins.

Provins,Seine-et-Marne

La Fête avant la Fête, pour célébrer la 51e édition de la Fête de la Moisson comme il se doit… avec exposition, défilé nocturne de véhicules anciens et chars décorés de blé, repas musical et grand concert de rock celtique !.

Place du Châtel

Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France



The Festival before the Festival, to celebrate the 51st edition of the Harvest Festival as it should be with exhibition, parade of old vehicles and floats decorated with wheat, a musical meal and a great Celtic rock concert!

La fiesta antes de la fiesta, para celebrar por todo lo alto la 51ª Fiesta de la Cosecha… con una exposición, un desfile nocturno de vehículos antiguos y carrozas decoradas con trigo, una comida musical y ¡un gran concierto de rock celta!

Das Fest vor dem Fest, um die 51. Ausgabe des Erntefestes gebührend zu feiern… mit Ausstellung, Nachtparade von Oldtimern und mit Weizen geschmückten Wagen, musikalischem Essen und einem großen keltischen Rockkonzert!

