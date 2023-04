Marché de Producteurs de Vizille Place du Château Vizille Catégories d’Évènement: Isère

Vizille

Marché de Producteurs de Vizille Place du Château, 1 janvier 2023, Vizille. Marché de Producteurs. Plus de qualité, plus de goût !

Produits frais du Trièves, de la Matheysine, de l’Oisans, de Belledonne….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du Château

Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ Market. More quality, more taste!

Fresh products from Trièves, Matheysine, Oisans, Belledonne… Mercado de agricultores. ¡Más calidad, más sabor!

Productos frescos de Trièves, Matheysine, Oisans, Belledonne… Markt von Erzeugern. Mehr Qualität, mehr Geschmack!

Frische Produkte aus dem Trièves, der Matheysine, dem Oisans, der Belledonne… Mise à jour le 2022-07-05 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Vizille Autres Lieu Place du Château Adresse Place du Château Ville Vizille Departement Isère Lieu Ville Place du Château Vizille

Place du Château Vizille Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vizille/

Marché de Producteurs de Vizille Place du Château 2023-01-01 was last modified: by Marché de Producteurs de Vizille Place du Château Place du Château 1 janvier 2023 Place du Château Vizille

Vizille Isère