Boutique terroir « Ardennes de France » Place du château Vireux-Wallerand, 12 juillet 2023, Vireux-Wallerand.

Vireux-Wallerand,Ardennes

Le store « Ardennes de France » à l’office de tourisme Val d’Ardenne : Plus de 200 produits différents sont disponibles dans la boutique de l’office, dont plus de 70% sont des produits Ardennes de France.Différents univers de produits vous sont proposés : – Produits de bien-être :* Miel et produits dérivés à base de miel* Savons, shampoings, sel de bain, duo balnéo naturels- Produits du terroir :* Produits à base de safran des Ardennes* Délices et terrines de dinde rouge et de gibiers des Ardennes* Différentes terrines et rillettes ardennaises (Faisan, sanglier au ratafia, sanglier à la bière ardennaise, chapon…)* Plats préparés ardennais (Cacasse à cul nu, salade aux lards…)- Boissons ardennaises : * Sélection de bières ardennaises* Boissons élaborées par les cidreries ardennaises* Différents jus de pomme naturels- Différents autres produits et souvenirs à découvrir sur place :* Peluches sanglier, cerf…* Porte-clés* Bonnets sanglier* Magnets et divers souvenirs…Une équipe à votre service… Nos conseillères en séjour sauront vous conseiller sur les différents produits et producteurs présents dans notre store afin de pouvoir vous accompagner au mieux durant votre découverte. Vous repartirez ainsi avec les conseils nécessaires pour utiliser au mieux les produits et ainsi profiter pleinement de la qualité de ces derniers. Des conseils et astuces vous seront donnés pour répondre au mieux à votre demande.Si vous souhaitez faire découvrir la gastronomie et partage un peu d’Ardenne avec vos proches, vous aurez la possibilité de créer vous-même votre panier gourmand en fonction de votre budget et de vos envies dans tout le store de l’office de tourisme. Une idée cadeau originale qui fait toujours plaisir.Acheter « Ardennes de France » directement depuis chez vous… Afin d’aller encore plus loin, l’office de tourisme Val d’Ardenne vous propose de retrouver sa boutique directement en ligne.Pour acheter en ligne, il suffira de se rendre sur le site dédié : www.boutique.valdardennetourisme.com.

Place du château

Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est



The « Ardennes de France » store at the Val d’Ardenne Tourist Office: More than 200 different products are available in the office’s shop, of which more than 70% are Ardennes de France products: – Well-being products :* Honey and honey-based by-products* Soaps, shampoos, bath salts, natural balneotherapy and local products :* Products based on saffron from the Ardennes* Delicacies and red turkey and game terrines from the Ardennes* Various Ardennes terrines and rillettes (pheasant, wild boar with ratafia, wild boar with Ardennes beer, capon…)….)* Prepared dishes from the Ardennes (Bare-assed cacasse, bacon salad…)- Drinks from the Ardennes : * Selection of Ardennes beers* Beverages elaborated by the Ardennes cidreries* Different natural apple juices- Various other products and souvenirs to be discovered on the spot :* Wild boar plush, deer…* Keychains* Wild boar caps* Magnets and various souvenirs…A team at your service…. Our advisors will be able to advise you on the different products and producers present in our store so as to be able to accompany you during your discovery. You will leave with the necessary advice to make the best use of the products and thus take full advantage of their quality. If you wish to discover gastronomy and share a bit of the Ardennes with your family and friends, you will be able to create your own gourmet basket according to your budget and your desires in the entire store of the tourist office. An original gift idea that is always a pleasure… Buy « Ardennes de France » directly from your home… In order to go even further, the Val d’Ardenne tourist office offers you to find its shop directly on line.to buy online, you just have to go to the dedicated website: www.boutique.valdardennetourisme.com

La tienda « Ardenas de Francia » de la oficina de turismo de Val d’Ardenne: en la tienda de la oficina hay más de 200 productos diferentes, de los cuales más del 70% son productos de las Ardenas de Francia: – Productos para el bienestar:* Miel y productos a base de miel* Jabones, champús, sales de baño, dúo de balneoterapia natural – Productos locales:* Productos a base de azafrán de las Ardenas* Pavo rojo y delicias de caza de las Ardenas y terrinas* Diversas terrinas y rillettes de las Ardenas (faisán, jabalí con ratafía, jabalí con cerveza de las Ardenas, capón….)* Platos preparados de las Ardenas (Cacasse à cul nu, salade aux lards…)* Bebidas de las Ardenas : * Selección de cervezas de las Ardenas* Bebidas producidas por las sidrerías de las Ardenas* Diversos zumos de manzana naturales- Otros productos y recuerdos que podrá descubrir in situ:* Peluches de jabalí y ciervo…* Llaveros* Gorras de jabalí* Imanes y recuerdos varios…Un equipo a su servicio… Nuestros asesores le aconsejarán sobre los diferentes productos y productores presentes en nuestra tienda para acompañarle durante su descubrimiento. Saldrá con todos los consejos necesarios para hacer el mejor uso de los productos y así aprovechar al máximo su calidad. Si desea descubrir la gastronomía y compartir un poco de las Ardenas con sus amigos y familiares, tendrá la posibilidad de crear su propia cesta gourmet según su presupuesto y sus deseos en toda la tienda de la oficina de turismo. Una idea de regalo original que siempre es un placer. Para ir aún más lejos, la oficina de turismo de Val d’Ardenne le ofrece la posibilidad de encontrar su tienda directamente en línea. Para comprar en línea, basta con ir a la página web dedicada: www.boutique.valdardennetourisme.com

Der Store « Ardennes de France » im Fremdenverkehrsbüro Val d’Ardenne: Über 200 verschiedene Produkte sind im Shop des Fremdenverkehrsbüros erhältlich, mehr als 70 % davon sind Produkte aus Ardennes de France.Verschiedene Produktwelten werden Ihnen angeboten: – Wellness-Produkte:* Honig und Honigprodukte* Seifen, Shampoos, Badesalz, natürliches Balneoduo- Produkte aus der Region:* Produkte auf der Basis von Safran aus den Ardennen* Köstlichkeiten und Terrinen aus rotem Truthahn und Wild aus den Ardennen* Verschiedene Terrinen und Rillettes aus den Ardennen (Fasan, Wildschwein mit Ratafia, Wildschwein mit Ardenner Bier, Kapaun…)* Fertiggerichte aus den Ardennen (Cacasse à cul nu, Salat mit Speck …)- Getränke aus den Ardennen : * Auswahl an Ardenner Bieren* Von den Ardenner Apfelweinbetrieben hergestellte Getränke* Verschiedene natürliche Apfelsäfte- Verschiedene andere Produkte und Souvenirs, die Sie vor Ort entdecken können:* Plüschtiere Wildschwein, Hirsch…* Schlüsselanhänger* Mützen Wildschwein* Magneten und verschiedene Souvenirs…Ein Team zu Ihren Diensten…. Unsere Reiseberaterinnen beraten Sie gerne über die verschiedenen Produkte und Produzenten, die in unserem Store vertreten sind, um Sie bei Ihrer Entdeckungstour bestmöglich zu begleiten. Sie werden mit den notwendigen Ratschlägen zur optimalen Nutzung der Produkte und zur vollen Nutzung ihrer Qualität nach Hause gehen. Wenn Sie Ihren Lieben die Gastronomie näher bringen und ein bisschen Ardennen mit ihnen teilen möchten, haben Sie die Möglichkeit, in der gesamten Verkaufsstelle des Fremdenverkehrsamtes einen Präsentkorb nach Ihrem Budget und Ihren Wünschen selbst zusammenzustellen. Eine originelle Geschenkidee, die immer Freude bereitet.Kaufen Sie « Ardennes de France » direkt von zu Hause aus… Um noch einen Schritt weiter zu gehen, bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt Val d’Ardenne die Möglichkeit, seinen Shop direkt online zu finden.Um online zu kaufen, genügt es, auf die entsprechende Website zu gehen: www.boutique.valdardennetourisme.com

