Le Village des équidays et parade à Vire Normandie Place du château Vire Normandie, 23 octobre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Le village itinérant des Équidays s’arrêtera à Vire pour sa troisième étape !

Des animations gratuites pour les petits et les grands seront à découvrir tout l’après midi dès 14h.

Au programme : des animations pour tous en continu, course d’obstacles pour enfants, carrousel de chaises volantes, rodéo mécanique, structure gonflable, la van des équidays et un espace enfant.

Les métiers du cheval, des expositions, fabrication de figurines en terre cuite, présentation de l’âne Normand et du Cotentin, baptêmes de poney avec Le centre équestre de la Renarderie et l’association hippique de Vire, des balades en calèche avec les Traits verts clinchampois.

Des déambulations et des spectacles (cascadeur) deux spectacles de 30 mn à 14h30 et à 18h.

Présentation des races Halfinger et voltige, Irish Cobs et éthologie.

À la fermeture du village, la parade évoluera au cœur de la ville de 18h30 à 19h30 au départ de la place du château, par Jean-Marc Laurora et sa troupe : la marionnette géante en métal, le Chevâl, échassiers danseurs et cracheurs de feu…avec une arrivée à l’église Notre Dame..

2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-23 19:30:00. .

Place du château

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Equidays travelling village will be stopping off in Vire for its third leg!

Free entertainment for young and old will be on offer all afternoon from 2pm.

On the program: non-stop entertainment for all, an obstacle course for children, a flying chair carousel, a mechanical rodeo, an inflatable structure, the Equidays van and a children’s area.

Horse-related activities, exhibitions, terracotta figurine-making, presentation of the Normandy and Cotentin donkey, pony christenings with the Renarderie equestrian center and the Vire horse-riding association, carriage rides with the Traits verts clinchampois.

Parades and shows (stuntman) two 30-minute shows at 2.30pm and 6pm.

Presentation of Halfinger breeds and acrobatics, Irish Cobs and ethology.

When the village closes, the parade moves into the heart of the town from 6.30 pm to 7.30 pm, departing from Place du Château, with Jean-Marc Laurora and his troupe: the giant metal puppet, the Chevâl, stilt dancers and fire-eaters…arriving at Notre Dame church.

La aldea ambulante de Equidays se detiene en Vire para su tercera etapa

A partir de las 14.00 horas, habrá actividades gratuitas para grandes y pequeños durante toda la tarde.

En el programa: animación continua para todos, carrera de obstáculos para los niños, carrusel de sillas voladoras, rodeo mecánico, estructura hinchable, furgoneta Equidays y zona infantil.

Oficios relacionados con el caballo, exposiciones, fabricación de figuritas de arcilla, presentación del asno de Normandía y Cotentin, paseos en poni con el centro ecuestre de la Renarderie y la asociación hípica de Vire, paseos en carruaje con el clinchampois de Traits verts.

Pasacalles y espectáculos (stuntman) dos espectáculos de 30 minutos a las 14h30 y a las 18h00.

Presentación de razas Halfinger y acrobacias, Irish Cobs y etología.

Al cierre del pueblo, el desfile recorrerá el corazón de la ciudad de 18.30 a 19.30 h, partiendo de la plaza del Castillo, con Jean-Marc Laurora y su compañía: la marioneta gigante de metal, el Chevâl, zancudos, bailarines y tragafuegos… hasta llegar a la iglesia de Notre Dame.

Das Wanderdorf der Equidays macht auf seiner dritten Etappe in Vire Halt!

Den ganzen Nachmittag ab 14 Uhr gibt es kostenlose Animationen für Groß und Klein zu entdecken.

Auf dem Programm stehen: durchgehende Animationen für alle, Hindernislauf für Kinder, Karussell mit fliegenden Stühlen, mechanisches Rodeo, Hüpfburg, der Pferdetransporter der Equidays und ein Kinderbereich.

Berufe rund ums Pferd, Ausstellungen, Herstellung von Tonfiguren, Vorstellung des normannischen Esels und des Cotentin, Ponytaufen mit dem Centre équestre de la Renarderie und der Association hippique de Vire, Kutschfahrten mit den Traits verts clinchampois.

Umzüge und Shows (Stuntman) zwei 30-minütige Shows um 14:30 Uhr und um 18:00 Uhr.

Vorstellung der Rassen Halfinger und Voltigieren, Irish Cobs und Ethologie.

Nach der Schließung des Dorfes findet von 18.30 bis 19.30 Uhr eine Parade durch die Stadt statt, die auf dem Place du Château beginnt und von Jean-Marc Laurora und seiner Truppe geleitet wird: die riesige Metallpuppe Chevâl, tanzende und feuerspeiende Stelzenläufer… mit Ankunft an der Kirche Notre Dame.

