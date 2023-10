Balade à Vire avec c-archisimple.fr Place du Château Vire Normandie, 13 octobre 2023, Vire Normandie.

L’architecture de la reconstruction de Vire est-elle moderne ou traditionnaliste ?

Une visite exceptionnelle à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture.

Et si la reconstruction vous était contée ? Pas comme un souvenir, mais comme un patrimoine vivant, actuel avec ses qualités et ses défauts ?

Venez à la découverte de ce patrimoine remarquable, souvent pensé avec soin, porteur d’histoire et de querelles passionnantes sur la manière de construire, tantôt moderne tantôt traditionnaliste. Et vous qu’auriez-vous choisi ?

Pour le savoir, venez à la découverte de la richesse de ses matériaux, de ses formes, et de cette architecture parfois d’une rare élégance.

Le CAUE du Calvados vous embarque pour une visite unique. Vous serez en compagnie de l’architecte Fanny Compère qui travaille régulièrement sur ce secteur.

Un moment rare qu’il ne faudrait pas rater.

Marche de 3h en extérieur. Bonnes chaussures de rigueur.

Eau et parapluie pourront être vos alliés.

Un petit goûter réconfortant sera offert à la fin de la visite !

Pour vous inscrire : https://urlz.fr/nMaz

Crédit photo : Philippe Delval.

Is the architecture of Vire?s reconstruction modern or traditionalist?

An exceptional visit on the occasion of the Journées Nationales de l?Architecture.

What if reconstruction were told to you? Not as a memory, but as a living, present-day heritage, with its qualities and faults?

Come and discover this remarkable heritage, often meticulously designed, a bearer of history and fascinating quarrels about the way to build, sometimes modern, sometimes traditionalist. What would you have chosen?

To find out, come and discover the richness of its materials, its forms, and this architecture, sometimes of rare elegance.

The CAUE du Calvados takes you on a unique tour. You’ll be accompanied by architect Fanny Compère, who regularly works in this area.

A rare experience not to be missed.

3-hour walk outdoors. Good shoes essential.

Water and umbrellas will be your allies.

A comforting snack will be offered at the end of the tour!

To register: https://urlz.fr/nMaz

Photo credit: Philippe Delval

¿La arquitectura de la reconstrucción de Vire era moderna o tradicionalista?

Una visita excepcional con motivo de las Journées Nationales de l’Architecture.

¿Qué pasaría si le contaran la reconstrucción? ¿No como un recuerdo, sino como un patrimonio vivo, actual, con sus cualidades y sus defectos?

Venga a descubrir este notable patrimonio, a menudo minuciosamente diseñado, fuente de historia y de un fascinante debate sobre la forma de construir los edificios, a veces moderna, a veces tradicionalista. ¿Y usted qué habría elegido?

Para averiguarlo, venga a descubrir la riqueza de sus materiales y formas, y la rara elegancia de su arquitectura.

El CAUE du Calvados le propone una visita única. Le acompañará la arquitecta Fanny Compère, que trabaja regularmente en esta zona.

Una experiencia única que no debe perderse.

Recorrido de 3 horas al aire libre. Imprescindible llevar buen calzado.

El agua y un paraguas serán sus aliados.

Al final del recorrido se ofrecerá un reconfortante tentempié

Para inscribirse: https://urlz.fr/nMaz

Crédito de la foto: Philippe Delval

Ist die Architektur des Wiederaufbaus in Vire modern oder traditionalistisch?

Ein außergewöhnlicher Besuch anlässlich der Nationalen Tage der Architektur (Journées Nationales de l’Architecture).

Was wäre, wenn Ihnen der Wiederaufbau erzählt würde? Nicht als Erinnerung, sondern als lebendiges, aktuelles Erbe mit seinen Qualitäten und Fehlern?

Entdecken Sie dieses bemerkenswerte, oftmals sorgfältig geplante Erbe, das Geschichte und spannende Auseinandersetzungen über die Art und Weise des Bauens, mal modern, mal traditionalistisch, mit sich bringt. Und was hätten Sie gewählt?

Um das herauszufinden, entdecken Sie den Reichtum an Materialien und Formen und eine Architektur, die manchmal von seltener Eleganz ist.

Das CAUE du Calvados nimmt Sie mit auf einen einzigartigen Besuch. Sie werden von der Architektin Fanny Compère begleitet, die regelmäßig in diesem Gebiet arbeitet.

Ein seltener Moment, den Sie nicht verpassen sollten.

3-stündige Wanderung im Freien. Gutes Schuhwerk ist erforderlich.

Wasser und Regenschirm können Ihre Verbündeten sein.

Am Ende der Tour gibt es einen kleinen Snack!

Um sich anzumelden: https://urlz.fr/nMaz

Bildnachweis: Philippe Delval

