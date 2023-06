Festi’Vire : les stars des comédies musicales à Vire Normandie Place du Château Vire Normandie, 17 juin 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Pour l’édition 2023, Festi’Vire vous propose une soirée musicale avec : les stars des comédies musicales, dans le spectacle les Retrouvailles, 5 comédies musicales en un seul spectacle, les 10 commandements, le roi soleil, Mozart, 1789 et Roméo et Juliette. Pique-nique géant dès 18h30, suivi du concert à 21h15. Restauration (grilleurs) sur place..

2023-06-17 à 21:15:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Place du Château

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



For the 7th edition, Festi’Vire offers you a musical evening with : Joyce Jonathan, and Michel Fugain with his show Fugain fait bandapart. Giant picnic from 6:30 pm, followed by the concert. Catering on site.

Para la edición de 2023, Festi’Vire le propone una velada musical con: las estrellas de los musicales, en el espectáculo Les Retrouvailles, 5 musicales en un solo espectáculo, Los 10 mandamientos, El Rey Sol, Mozart, 1789 y Romeo y Julieta. Picnic gigante a partir de las 18.30 h, seguido del concierto a las 21.15 h. Restauración (parrilla) in situ.

Für die Ausgabe 2023 schlägt Festi’Vire Ihnen einen musikalischen Abend vor mit: den Stars der Musicals, in der Show Les Retrouvailles, 5 Musicals in einer einzigen Show, die 10 Gebote, der Sonnenkönig, Mozart, 1789 und Romeo und Julia. Riesenpicknick ab 18.30 Uhr, gefolgt vom Konzert um 21.15 Uhr. Verpflegung (Griller) vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche