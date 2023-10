Le village et parade des Équidays à Vire Place du Château Vire Normandie Catégories d’Évènement: Calvados

Vire Normandie Le village et parade des Équidays à Vire Place du Château Vire Normandie, 23 octobre 2023, Vire Normandie. Le village et parade des Équidays à Vire Lundi 23 octobre, 14h00 Place du Château Entrée gratuite Les villages des Équidays 2023 débarquent avec de nombreuses activités : démonstrations, expositions, spectacles, jeux et bien d’autres seront présentes place du Château à Vire, le lundi 23 octobre 2023. Une déambulation aura lieu et partira de la place du Château à 18h30 pour finir place de l’Église Notre Dame à 19h30.

Pour en savoir plus : https://www.equidays.fr/programme Place du Château Place du Château, 14500 Vire-Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie [{« link »: « https://www.equidays.fr/programme »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Place du Château Adresse Place du Château, 14500 Vire-Normandie Ville Vire Normandie

