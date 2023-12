MONTBLANC FAIT SON CINÉMA Place du Château Vieux Montblanc, 4 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Odile se prépare à fêter son anniversaire. Alors que ses enfants et petits enfants sont en route pour la soirée, Jean, son mari, décède brutalement. Incapable de faire face à cette réalité, elle le cache sous son lit…

Venez découvrir le film de Camille Japy avec Arian Ascaride, Bérénice Bejo et Thomas Scimeca …

Entrée libre..

2024-01-23 18:30:00 fin : 2024-01-23 . .

Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Odile is getting ready to celebrate her birthday. While her children and grandchildren are on their way to the party, her husband Jean suddenly passes away. Unable to face this reality, she hides him under her bed?

Come and discover Camille Japy’s film starring Arian Ascaride, Bérénice Bejo and Thomas Scimeca …

Free admission.

Odile se prepara para celebrar su cumpleaños. Mientras sus hijos y nietos se dirigen a la fiesta, su marido Jean muere repentinamente. Incapaz de afrontar esta realidad, lo esconde bajo su cama..

Venga a ver la película de Camille Japy protagonizada por Arian Ascaride, Bérénice Bejo y Thomas Scimeca …

Entrada gratuita.

Odile bereitet sich auf ihre Geburtstagsfeier vor. Während ihre Kinder und Enkelkinder auf dem Weg zur Party sind, stirbt Jean, ihr Ehemann, plötzlich. Unfähig, mit der Realität umzugehen, versteckt sie ihn unter ihrem Bett

Entdecken Sie den Film von Camille Japy mit Arian Ascaride, Bérénice Bejo und Thomas Scimeca …

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE