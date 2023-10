PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE – MONTBLANC Place du Château Vieux Montblanc, 16 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Venez découvrir le film de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin et Hugo Questel et suivez l’histoire de Thelma, une maman dont la vie change radicalement suite à un accident qui plongea son fils Louis de 12 ans dans le coma.

Entrée libre..

2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 . .

Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Discover Lisa Azuelos’ film starring Alexandra Lamy, Muriel Robin and Hugo Questel, and follow the story of Thelma, a mother whose life changes radically after an accident puts her 12-year-old son Louis in a coma.

Admission free.

La película de Lisa Azuelos, protagonizada por Alexandra Lamy, Muriel Robin y Hugo Questel, cuenta la historia de Thelma, una madre cuya vida cambia radicalmente después de que un accidente deje en coma a su hijo Louis, de 12 años.

Entrada gratuita.

Sehen Sie sich den Film von Lisa Azuelos mit Alexandra Lamy, Muriel Robin und Hugo Questel an und verfolgen Sie die Geschichte von Thelma, einer Mutter, deren Leben sich nach einem Unfall, bei dem ihr 12-jähriger Sohn Louis ins Koma fällt, radikal verändert.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-07 par OT BEZIERS MEDITERRANEE