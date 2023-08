CONCERT TWOFER – MONTBLANC Place du Château Vieux Montblanc, 25 août 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Venez assister au concert TwOfer organisé par la Compagnie du Papillon de Lune. Au programme : 1ère partie avec le violoncelliste Sébastien CHARLES, concert avec Julien AZAIS et Christelle ESTEBAN.

Une buvette et food truck sur place.

Entrée libre..

2023-08-25 20:00:00

Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Join us for the TwOfer concert organized by Compagnie du Papillon de Lune. Program: 1st part with cellist Sébastien CHARLES, concert with Julien AZAIS and Christelle ESTEBAN.

Refreshment bar and food truck on site.

Admission free.

Asista al concierto TwOfer organizado por la Compagnie du Papillon de Lune. En el programa: 1ª parte con el violonchelista Sébastien CHARLES, concierto con Julien AZAIS y Christelle ESTEBAN.

Bar y food truck in situ.

Entrada gratuita.

Besuchen Sie das TwOfer-Konzert, das von der Compagnie du Papillon de Lune organisiert wird. Auf dem Programm stehen: 1. Teil mit dem Cellisten Sébastien CHARLES, Konzert mit Julien AZAIS und Christelle ESTEBAN.

Ein Getränkestand und Foodtruck vor Ort.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE